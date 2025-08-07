Anfia: a giugno 2025 ancora in calo la produzione dell’automotive italiano

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato da, a, con unaIl bilancio dei primi sei mesi dell’anno è ancora più critico: larispetto al primo semestre dello scorso anno.Entrando nel dettaglio dei singoli comparti,In controtendenza, la produzione di carrozzerie perTorna invece ache segna un -5% a giugno e un -11,3% nel primo semestre del 2025. Per quanto riguarda le autovetture,. Nel complesso del primo semestre, le unità prodotte sono circa 136.500, in netta diminuzione (-31,7%) rispetto alle quasi 200.000 dello stesso periodo dell’anno precedente.Anche il dato sul fatturato del settore non è positivo.dovuta in particolare alla componente interna, che cala dell’11,1%, mentre quella estera scende del 4,1%. Nel periodorispetto a quello estero (-11,1%).Infine, il comparto della produzione di parti e accessori per veicoli e motori evidenziaAnche in questo caso, il calo è più accentuato sul mercato interno (-20,7%), mentre la componente estera segna un -2,5%. Nel periodo gennaio-maggio, il fatturato del comparto scende complessivamente del 16,3%, con un forte calo della domanda interna (-25,7%) e una flessione più contenuta all’estero (-6,5%).