Anfia: a giugno 2025 ancora in calo la produzione dell’automotive italiano

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato da Anfia su dati Istat
, a giugno 2025 la produzione dell’industria automotive italiana ha registrato un nuovo calo
, con una flessione del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2024.
Il bilancio dei primi sei mesi dell’anno è ancora più critico: la produzione complessiva segna infatti una diminuzione del 17,3%
rispetto al primo semestre dello scorso anno.
Entrando nel dettaglio dei singoli comparti, a giugno 2025 la fabbricazione di autoveicoli ha mostrato una variazione negativa del 3% su base annua, mentre nel periodo gennaio-giugno la contrazione è stata del 23,5%.
In controtendenza, la produzione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è cresciuta dell’1,9% nel mese e del 4% nel cumulato semestrale.
Torna invece a calare la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e motori,
che segna un -5% a giugno e un -11,3% nel primo semestre del 2025. Per quanto riguarda le autovetture, i dati preliminari indicano una produzione di poco superiore alle 24.000 unità a giugno, in leggero calo (-0,1%) rispetto allo stesso mese del 2024
. Nel complesso del primo semestre, le unità prodotte sono circa 136.500, in netta diminuzione (-31,7%) rispetto alle quasi 200.000 dello stesso periodo dell’anno precedente.
Anche il dato sul fatturato del settore non è positivo. A maggio 2025, ultimo mese disponibile, si registra una flessione del 7,5%,
dovuta in particolare alla componente interna, che cala dell’11,1%, mentre quella estera scende del 4,1%. Nel periodo gennaio-maggio, il fatturato complessivo segna una contrazione del 14,5%, con una perdita più marcata sul mercato interno (-18,4%)
rispetto a quello estero (-11,1%).
Infine, il comparto della produzione di parti e accessori per veicoli e motori evidenzia a maggio un calo del 11,7% rispetto allo stesso mese del 2024.
Anche in questo caso, il calo è più accentuato sul mercato interno (-20,7%), mentre la componente estera segna un -2,5%. Nel periodo gennaio-maggio, il fatturato del comparto scende complessivamente del 16,3%, con un forte calo della domanda interna (-25,7%) e una flessione più contenuta all’estero (-6,5%).