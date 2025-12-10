Milano 10:09
43.347 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:09
9.653 +0,12%
Francoforte 10:08
24.073 -0,37%

Settore automotive dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Settore automotive dell'Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 323.293,63 punti, in netto calo dell'1,52%.
Condividi
```