Milano 10:29
41.213 +0,50%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:29
9.140 -0,26%
Francoforte 10:29
24.169 +1,02%

Cambi: euro a 1,1674 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1674 sul dollaro alle 08:30.
