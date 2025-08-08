Gas, indice IGI in lieve rialzo a 35,91 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’per l’8 agosto è pari arispetto al 7 agosto attestatosi a 35,89 euro/MWh.L’indice, calcolato giornalmente dal, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.