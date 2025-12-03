Milano 11:24
Gas, indice IGI in leggero calo a 33,49 euro/MWh

Finanza
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 3 dicembre è pari a 33,49 euro/MWh, in lieve ribasso rispetto al 2 dicembre, quando si era attestato a 33,64 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

(Foto: henadzipechan | 123RF)
