Gas, indice IGI in leggero calo a 33,49 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indiceper il 3 dicembre è pari a, in lieve ribasso rispetto al 2 dicembre, quando si era attestato a 33,64 euro/MWh.L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.