Milano 15:58
41.690 +0,72%
Nasdaq 15:58
23.549 +0,68%
Dow Jones 15:58
44.151 +0,41%
Londra 15:58
9.087 -0,16%
Francoforte 15:58
24.120 -0,30%

Petrolio a 64,1 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,1 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 64,1 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```