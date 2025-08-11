Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,91%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.971,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.532,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.410.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)