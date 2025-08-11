Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:53
23.601 -0,04%
Dow Jones 19:53
44.006 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +0,91%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.971,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.532,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15.410.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
