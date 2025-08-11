Milano
17:35
41.584
-0,10%
Nasdaq
20:00
23.592
-0,08%
Dow Jones
20:00
44.012
-0,37%
Londra
17:35
9.130
+0,37%
Francoforte
17:35
24.081
-0,34%
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 20.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 172,174 yen alle 08:30
Cambi: euro a 172,174 yen alle 08:30
In breve
,
Finanza
11 agosto 2025 - 08.30
Euro a 172,174 sullo yen alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 172,92 yen alle 19:30
Cambi: euro a 172,67 yen alle 19:30
Cambi: euro a 172,43 yen alle 08:30
Cambi: euro a 172,29 yen alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,08%
Altre notizie
Cambi: euro a 172,29 yen alle 15:41
Cambi: euro a 172,67 yen alle 08:30
Cambi: euro a 172,29 yen alle 19:30
Cambi: euro a 172,35 yen alle 15:41
Cambi: euro a 172,13 yen alle 15:41
Cambi: euro a 172,19 yen alle 08:30