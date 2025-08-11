New York: positiva la giornata per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore globale di videogiochi
, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Take-Two Interactive Software
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Take-Two Interactive Software
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 218,7 USD con area di resistenza individuata a quota 226,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 215.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)