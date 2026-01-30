Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:13
25.589 -1,14%
Dow Jones 18:13
48.536 -1,09%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Crolla a New York Take-Two Interactive Software

Migliori e peggiori
Crolla a New York Take-Two Interactive Software
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore globale di videogiochi, che tratta in perdita del 9,65% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Take-Two Interactive Software è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Take-Two Interactive Software mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 205,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 232,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 194,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```