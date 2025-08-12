SILVER dell'11/08/2025

Milano 14:13
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Giornata difficile quella vissuta l'11 agosto per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 37,61.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,35. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 38,12 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 37,09.


