SILVER del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 88,58.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 92,35. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 81,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 103,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)