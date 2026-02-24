Milano 11:11
46.550 -0,32%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:11
10.667 -0,17%
Francoforte 11:11
24.954 -0,15%

SILVER del 23/02/2026

Finanza
SILVER del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 88,58.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 92,35. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 81,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 103,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```