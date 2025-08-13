Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con una flessione dello 0,82%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 65,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,52. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 65,72.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)