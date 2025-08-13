Milano 12:12
42.179 +0,58%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:12
9.159 +0,13%
Francoforte 12:12
24.227 +0,84%

Piazza Affari: risultato positivo per Unipol

Piazza Affari: risultato positivo per Unipol
Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
