Unipol guadagna un notch: Moody’s alza il rating a Baa1

Unipol Assicurazioni

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Moody’s alza l’Insurance Financial Strength Rating (IFSR) dia “Baa1” da “Baa2” un notch sopra a quello dell’Italia (Baa2/Outlook stabile). Di conseguenza, spiega una nota, i ratings di long-term issuer e senior unsecured debt sono passati a “Baa2” da “Baa3” mentre il rating del debito subordinato a Baa3(hyb) da Ba1(hyb) e il preferred stock non-cumulative rating a Ba1(hyb) da Ba2(hyb).L’outlook è stato cambiato a stabile da positivo.L’upgrade di Unipol fa seguito al recente miglioramento pari a un notch del rating sovrano dell’Italia.