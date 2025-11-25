Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:05
24.968 +0,38%
Dow Jones 21:05
47.091 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Unipol guadagna un notch: Moody’s alza il rating a Baa1

Assicurazioni, Finanza, Rating
Unipol guadagna un notch: Moody’s alza il rating a Baa1
(Teleborsa) - L’agenzia di rating Moody’s alza l’Insurance Financial Strength Rating (IFSR) di Unipol Assicurazioni a “Baa1” da “Baa2” un notch sopra a quello dell’Italia (Baa2/Outlook stabile). Di conseguenza, spiega una nota, i ratings di long-term issuer e senior unsecured debt sono passati a “Baa2” da “Baa3” mentre il rating del debito subordinato a Baa3(hyb) da Ba1(hyb) e il preferred stock non-cumulative rating a Ba1(hyb) da Ba2(hyb).

L’outlook è stato cambiato a stabile da positivo.

L’upgrade di Unipol fa seguito al recente miglioramento pari a un notch del rating sovrano dell’Italia.
Condividi
```