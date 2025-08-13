SILVER del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dello 0,82% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,33. Primo supporto visto a 37,56. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 37,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)