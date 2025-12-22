Milano 9:09
SILVER del 19/12/2025

Finanza
SILVER del 19/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 67,17.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,71.


