SILVER del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 67,17.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,71.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)