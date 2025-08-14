Milano 11:00
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Debole la giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un calo dello 0,54%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,46. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 66,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 65,16.


