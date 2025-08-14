Milano 11:03
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:03
9.160 -0,05%
Francoforte 11:03
24.247 +0,25%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta difficile quella del 13 agosto per l'indice nipponico, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 42.700.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.770,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 41.234,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.306,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
