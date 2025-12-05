Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dell'1,18%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51.201,1, mentre il primo supporto è stimato a 49.476,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.926,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
