Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta in ribasso per l'indice nipponico, che porta a casa un decremento dell'1,18%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 51.201,1, mentre il primo supporto è stimato a 49.476,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.926,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)