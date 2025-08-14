Milano 13:50
42.594 +0,97%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:50
9.169 +0,04%
Francoforte 13:50
24.356 +0,71%

Francoforte: performance negativa per Brenntag

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il distributore tedesco di prodotti chimici, con un ribasso del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di Brenntag rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 53,41 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 54,69. L'indebolimento di Brenntag è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 52,99.

