Francoforte: si concentrano le vendite su Brenntag

(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici
, che sta segnando un calo del 2,40%.
L'andamento di Brenntag
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Brenntag
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,04. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)