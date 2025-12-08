Milano 17:35
Francoforte: si concentrano le vendite su Brenntag

Francoforte: si concentrano le vendite su Brenntag
(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che sta segnando un calo del 2,40%.

L'andamento di Brenntag nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Brenntag è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,98 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,04. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
