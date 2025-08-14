Milano 16:20
42.598 +0,98%
Nasdaq 16:20
23.854 +0,02%
Dow Jones 16:20
44.843 -0,18%
Londra 16:20
9.161 -0,05%
Francoforte 16:19
24.355 +0,70%

Petrolio a 63,53 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 63,53 dollari per barile alle 15:40.
