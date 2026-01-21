Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:38
25.209 +0,89%
Dow Jones 17:38
48.847 +0,74%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Petrolio a 60,36 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,36 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 60,36 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```