Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo dell'1,64%.
Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 67,2. Supporto stimato a 66,12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 68,28.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)