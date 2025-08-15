Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:51
9.185 +0,09%
24.496 +0,49%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo dell'1,64%.

Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 67,2. Supporto stimato a 66,12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 68,28.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
