Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Grande giornata per l'indice nipponico, che mette a segno un rialzo dell'1,58%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 44.103,7. Rischio di discesa fino a 41.867,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.339,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)