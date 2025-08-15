Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 19:26
23.702 -0,55%
Dow Jones 19:26
45.020 +0,24%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

Cambi: euro a 172,335 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 172,335 yen alle 19:30
Euro a 172,335 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```