New York: andamento negativo per Zebra Technologies

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,92%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 325,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 313,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 337,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)