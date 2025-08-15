New York: andamento negativo per Zebra Technologies

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di computer, stampanti e scanner
, che tratta con una perdita del 2,92%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Zebra Technologies
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Zebra Technologies
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 325,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 313,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 337,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)