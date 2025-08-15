Milano 14-ago
Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Zebra Technologies
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di computer, stampanti e scanner, che tratta con una perdita del 2,92%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Zebra Technologies rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Zebra Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 325,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 313,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 337,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
