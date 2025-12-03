New York: andamento sostenuto per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico
, con un rialzo del 3,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GE Healthcare Technologies
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GE Healthcare Technologies
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di GE Healthcare Technologies
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,34 USD. Possibile una discesa fino al bottom 81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 87,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)