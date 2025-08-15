New York: rally per Intel

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Intel
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,52 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)