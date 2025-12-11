Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:18
25.670 -0,41%
Dow Jones 21:18
48.731 +1,40%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: giornata depressa per Intel

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip, con un ribasso del 3,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 40,07 USD e supporto a 38,96. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 41,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
