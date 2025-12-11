New York: giornata depressa per Intel

(Teleborsa) - Retrocede il principale produttore di chip
, con un ribasso del 3,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 40,07 USD e supporto a 38,96. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 41,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)