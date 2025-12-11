New York: giornata depressa per Intel

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,25%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve delè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 40,07 USD e supporto a 38,96. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 41,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)