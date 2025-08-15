New York: rosso per Broadcom

società tech statunitense

Nasdaq 100

Broadcom

indice dei titoli tecnologici USA

Broadcom

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,25%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 308,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 296,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 320,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)