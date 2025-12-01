New York: calo per Broadcom

(Teleborsa) - Sottotono la società tech statunitense
, che passa di mano con un calo del 3,66%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Broadcom
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 393,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 384,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 403,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)