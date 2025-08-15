Milano 14-ago
New York: scambi in positivo per MercadoLibre

(Teleborsa) - Avanza il mercato online leader in America Latina, che guadagna bene, con una variazione del 3,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MercadoLibre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,02%, rispetto a +1,53% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il quadro tecnico di MercadoLibre suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2.354,1 USD con tetto rappresentato dall'area 2.444,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2.303.

