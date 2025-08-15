New York: scambi in positivo per MercadoLibre

(Teleborsa) - Avanza il mercato online leader in America Latina
, che guadagna bene, con una variazione del 3,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MercadoLibre
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,02%, rispetto a +1,53% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di MercadoLibre
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2.354,1 USD con tetto rappresentato dall'area 2.444,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2.303.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)