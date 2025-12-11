Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:26
25.591 -0,72%
Dow Jones 19:26
48.686 +1,31%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: balza in avanti MercadoLibre

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti MercadoLibre
(Teleborsa) - Avanza il mercato online leader in America Latina, che guadagna bene, con una variazione del 2,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MercadoLibre, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MercadoLibre, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.984,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2.056,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.941.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```