New York: su di giri MongoDB

(Teleborsa) - Protagonista la piattaforma di database moderna e generica
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,36%.
L'andamento di MongoDB
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 209,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 218,3. Il peggioramento di MongoDB
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 204.
