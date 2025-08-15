Milano 14-ago
New York: su di giri MongoDB

(Teleborsa) - Protagonista la piattaforma di database moderna e generica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,36%.

L'andamento di MongoDB nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 209,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 218,3. Il peggioramento di MongoDB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 204.

