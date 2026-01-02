Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:29
25.196 -0,21%
Dow Jones 18:29
48.228 +0,34%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: su di giri Super Micro Computer

Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in rialzo del 6,29%.
