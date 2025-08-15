Milano
14-ago
42.654
0,00%
Nasdaq
14-ago
23.832
0,00%
Dow Jones
14-ago
44.911
-0,02%
Londra
11:59
9.177
-0,01%
Francoforte
11:58
24.493
+0,47%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 12.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.344,41 dollari alle 11:30
Oro: 3.344,41 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
15 agosto 2025 - 11.30
L'Oro vale 3.344,41 dollari l'oncia (+0,24%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.344,71 dollari alle 19:30
Oro: 3.364,7 dollari alle 11:30
Oro: 3.317,67 dollari alle 15:40
Oro: 3.296,9 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,09%
Altre notizie
Oro: 3.356,09 dollari alle 15:40
Oro: 3.431,4 dollari alle 11:30
Oro: 3.340,1 dollari alle 19:30
Oro: 3.307,85 dollari alle 15:40
Oro: 3.429,44 dollari alle 19:30
Oro: 3.422,2 dollari alle 08:30