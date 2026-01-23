Milano 12:30
44.910 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:30
10.160 +0,10%
Francoforte 12:30
24.899 +0,17%

Oro: 4.929,44 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.929,44 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.929,44 dollari l'oncia (-0,14%) alle 11:30.
Condividi
```