New York: movimento negativo per The Williams Companies

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nella costruzione di infrastrutture per il settore energetico, che sta segnando un calo dell'1,91%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di The Williams Companies rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 56,08 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 56,93. Il peggioramento di The Williams Companies è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 55,79.

