New York: ingrana la marcia Cooper Companies

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto
, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,50%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cooper Companies
rispetto all'indice di riferimento.
Osservando il grafico di breve periodo di Cooper Companies
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 88,74 USD e supporto a 81,05. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 96,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)