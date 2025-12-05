Milano 16:03
New York: ingrana la marcia Cooper Companies

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cooper Companies rispetto all'indice di riferimento.


Osservando il grafico di breve periodo di Cooper Companies, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 88,74 USD e supporto a 81,05. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 96,43.

