New York: ingrana la marcia Cooper Companies

(Teleborsa) - Grande giornata per l', che sta mettendo a segno un rialzo del 9,50%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 88,74 USD e supporto a 81,05. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 96,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)