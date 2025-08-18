Milano 9:41
42.646 -0,02%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:41
9.141 +0,02%
24.283 -0,31%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,76%.

Il movimento di Nexi, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Nexi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,589 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,419. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,759.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
