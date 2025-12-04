Milano 10:56
43.385 +0,01%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:56
9.697 +0,05%
Francoforte 10:56
23.872 +0,75%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore del cemento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
