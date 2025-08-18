SILVER del 17/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,38. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,79. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 37,56.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)