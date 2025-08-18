Milano 9:42
42.648 -0,01%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:42
9.141 +0,02%
24.291 -0,28%

SILVER del 17/08/2025

Finanza
SILVER del 17/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,38. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,79. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 37,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```