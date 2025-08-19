Milano 15:46
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Piccolo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 66,97. Supporto a 65,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68,05.


