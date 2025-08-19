Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Piccolo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,51%.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 66,97. Supporto a 65,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)