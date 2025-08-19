Milano 15:53
42.972 +0,78%
Nasdaq 15:53
23.591 -0,52%
Dow Jones 15:53
45.061 +0,33%
Londra 15:53
9.188 +0,33%
Francoforte 15:53
24.417 +0,42%

Cambi: euro a 172,116 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 172,116 yen alle 08:30
Euro a 172,116 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```