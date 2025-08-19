Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Londra: Burberry, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
Londra: Burberry, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso inglese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,71%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,92%, rispetto a +0,53% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11,29 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11,86. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 12,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```