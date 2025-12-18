EssilorLuxottica rinnova accordo di licenza con Burberry

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Burberry
annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza
per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Burberry
. L’accordo in essere, con scadenza prevista il 31 dicembre 2025, viene rinnovato per altri dieci anni fino al 31 dicembre 2035
.
Con una tradizione condivisa di creatività, artigianalità e innovazione, il rinnovo rafforza una collaborazione
avviata tra le due società nel 2006.
"Siamo felici di rinnovare la partnership che da vent’anni ci lega a Burberry, un percorso creativo che ha dato vita a collezioni dall’eleganza senza tempo, espressione del fascino unico e autenticamente britannico del marchio", ha detto Francesco Milleri
, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.Joshua Schulman
, Amministratore Delegato di Burberry, ha aggiunto "siamo entusiasti di proseguire la ollaborazione con EssilorLuxottica, costruita sulla vocazione condivisa all’artigianalità, alla creatività e all’innovazione. Insieme interpretiamo lo spirito senza tempo del lusso d'ispirazione britannica di Burberry, offrendo ai clienti di tutto il mondo collezioni eyewear sempre più iconiche".