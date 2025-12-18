EssilorLuxottica rinnova accordo di licenza con Burberry

EssilorLuxottica

Burberry

(Teleborsa) -annunciano ilper lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di. L’accordo in essere, con scadenza prevista il 31 dicembre 2025, vieneCon una tradizione condivisa di creatività, artigianalità e innovazione, il rinnovoavviata tra le due società nel 2006."Siamo felici di rinnovare la partnership che da vent’anni ci lega a Burberry, un percorso creativo che ha dato vita a collezioni dall’eleganza senza tempo, espressione del fascino unico e autenticamente britannico del marchio", ha detto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica., Amministratore Delegato di Burberry, ha aggiunto "siamo entusiasti di proseguire la ollaborazione con EssilorLuxottica, costruita sulla vocazione condivisa all’artigianalità, alla creatività e all’innovazione. Insieme interpretiamo lo spirito senza tempo del lusso d'ispirazione britannica di Burberry, offrendo ai clienti di tutto il mondo collezioni eyewear sempre più iconiche".