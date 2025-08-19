New York: acquisti a mani basse su Intel

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip
, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +26,27%, rispetto a +0,48% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,64 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)