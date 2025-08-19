New York: acquisti a mani basse su Intel

principale produttore di chip

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +26,27%, rispetto a +0,48% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,64 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)