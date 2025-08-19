Milano 17:35
New York: acquisti a mani basse su Intel

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale produttore di chip, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +26,27%, rispetto a +0,48% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso dei semiconduttori rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,64 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,05.

