New York: andamento sostenuto per J.B. Hunt

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion
, che avanza bene del 3,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a J.B. Hunt
rispetto all'indice di riferimento.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 143,5 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 150,6. L'indebolimento di J.B. Hunt
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 139,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)